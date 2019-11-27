"Нафтогаз" опубликовал решение суда об отклонении жалобы "Газпрома" на решение Стокгольма

Сегодня Украина выиграла у "Газпрома" апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража в мае 2017 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" опубликовала решение апелляционного суда округа Свеа в Стокгольме, которым было отказано в удовлетворении жалобы российского "Газпрома" на решение арбитража в пользу Украины.

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Соответствующее решение опубликовала пресс-служба "Нафтогаза".

"Сегодня Апелляционный суд "Свеа" отклонил апелляцию "Газпрома" в отношении отдельного решения по делу о поставках "Нафтогаза" и "Газпрома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отдельном решении требования "бери или плати" "Газпрому" было полностью отказано. Трибунал также постановил, что "Нафтогаз" имеет право на рыночную корректировку формулы цены. Кроме того, трибунал снял запрет на реэкспорт газа, который был частью контракта.

"Газпром" обжаловал это решение 7 ноября 2017 года. Апелляция была отклонена 27 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал о кратком содержании решения.

"1. Апелляционный суд отклоняет жалобу "Газпрома". 2. "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс в размере 1 021 774,26 евро и 1 650 000 гривень, из которых 1 000 000 юридические расходы, и платить проценты в соответствии с разделом 6 Акта о процентах на эти две вышеуказанные суммы с момента вынесения решения суда и до момента оплаты", - написал он.

Третьим пунктом Апелляционный суд отклонил запрос "Газпрома" на компенсацию расходов на судебный процесс. Четвертым суд отклонил обращение "Газпрома" о секретности.

"Решение суда не может быть обжаловано по существу", - цитирует решение суда Витренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина выиграла у "Газпрома" апелляцию по первой жалобе российского монополиста на решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года.

В этом решении полностью отменялись требования "Газпрома" о положении контракта "бери или плати", что освобождает Украину от обязательства платить "Газпрому" 80 миллиардов долларов.