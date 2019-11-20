Украину устроит только долгосрочный контракт на транзит российского газа - премьер-министр

По словам Гончарука, промежуточный контракт на год Украину не устроит.

Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя официальное предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с Украиной на год.

«Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы», - сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украину не устроит.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях.

«Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы – УНИАН) и потом политически давили на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах», - подчеркнул он.

По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 года на 1 год.

В «Нафтогазе» также пояснили, что Европейская комиссия рекомендовала «Газпрому» заключить долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам с новым украинским оператором газотранспортной системы и не давала Украине рекомендаций напрямую закупать газ у России.