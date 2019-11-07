Государство сполна пользуется преимуществами атомной энергетики, но не желает видеть, что за это нужно платить – Недашковский

По мнению главы "Энергоатома", необходимо преодолеть этот губительный формат взаимоотношений.

«Атомная энергетика в Украине – основа энергетической независимости нашего государства. Это более 50% генерации электроэнергии – экологически чистой и самой дешевой в мире. Но что мы имеем со стороны государства, какую формулу взаимодействия: государство и атомная энергетика или государство vs атомная энергетика, вместе или против, или, возможно, в стороне?» – этим вопросом президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский задал тон для стратегической панели «Государство и атомная энергетика: векторы взаимодействия для роста экономики и высоких социальных стандартов», которая состоялась в рамках конференции «Атомная энергетика в период трансформации». Это – тема нынешнего Дня атомной энергетики, который традиционно проводится в рамках XVII Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

Глава Энергоатома констатировал, что «с одной стороны государство сполна пользуется экономическими и экологическими преимуществами атомной энергетики. Нередко латает дыры и закрывает свои же просчеты за счет ядерной отрасли. С другой – не желает видеть, что за это нужно платить». Он подчеркнул, что государственные институты ставят перед атомной генерацией взаимоисключающие задачи: «Государство требует от своей же государственной атомной энергетики за мизерные деньги быть одновременно и эффективной (то есть производить как можно больше дешевой электроэнергии с высоким КИУМ), и при этом выполнять масштабные программы модернизации и повышения безопасности, продления сроков службы (которые наоборот – требуют остановки энергоблоков на длительные ремонты и, соответственно, уменьшают выработку электроэнергии и КИУМ). И еще нести бремя специальных обязанностей. И накапливать средства для снятия с эксплуатации, изымая их при этом в государственный бюджет, где они бесследно растворяются на очередное латание дыр».

Юрий Недашковский отметил, что государство «полной гривной получает от Энергоатома средства на обращение с радиоактивными отходами (РАО), но до настоящего времени не построило ни одного хранилища для принятия их на захоронение от атомных электростанций. И только отписывается от отчетов Счетной палаты о нецелевом использовании этих средств. Государство полной гривной получает от Энергоатома средства на социально-экономическую компенсацию риска населению, которое проживает в зонах наблюдения. Но территориальным общинам доходит меньше половины этих отчислений», – подчеркнул президент НАЭК «Энергоатом», отметив, что этот печальный ряд можно продолжать.

Юрий Недашковский предложил участникам панели попытаться найти ответ на вопрос: «Что надо сделать, чтобы преодолеть этот губительный формат взаимоотношений, который вообще трудно назвать взаимодействием».

Вероятные варианты решения проблем, обозначенных президентом Энергоатома, пыталась найти медиа-директор Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная. Она с грустью констатировала, что политические проблемы в стране, к сожалению, имеют прямое и существенное влияние на атомную энергетику. «Уровень доверия к атомной энергетике критически зависит от уровня доверия к власти в стране», - подчеркнула эксперт.

Ольга Кошарная выделила три главных фактора – политический, информационный и социально-психологический, которые влияют на адекватность восприятия атомной энергетики со стороны государства и общества. «В частности, это – неконсолидированные или противоречивые заявления представителей власти относительно выбора ведущего типа генерации, которые в конечном итоге приводят к дезориентации общества и блокировке ее интереса к теме; системные манипуляции и спекуляции на теме атомной энергетики со стороны разных политических сил, часто сознательное дезинформирование со стороны не всегда нечистоплотных конкурентов от других видов генерации.

Медиа-директор Ассоциации «УЯФ» отметила, что сегодня в диалоге атомщиков с властью не хватает ключевого элемента диалога: «Из года в год мы наблюдаем как ведет себя власть по отношению к атомщикам – как классическая японская нэцкэ с тремя обезьянами: ничего не вижу, ничего не слышу, правда вместо обезьяны «никому ничего не скажу», власть говорит, комментирует и даже принимает решения в отношении атомной энергетики, без учета интересов даже не самой отрасли, но и собственно государства»! Так происходило с принятием всех, кроме первой редакции, постановлений о спецобязанностях, возложенных на Энергоатом в рамках нового рынка электроэнергии, которые при каждом новом постановлении росли с 60% до нереальных 90%. Так происходило и с принятием решения об объединении двух министерств – экологии и энергетики, в результате чего функции нового Минэкоэнерго стали просто противоречить одни другим. Так происходило из года в год при защите Энергоатомом тарифа в НКРЭКУ – ни разу Министерство энергетики, которое является органом управления всей атомной отрасли, не поддержало позицию Компании перед экономическим регулятором. Как следствие – стоимость атомного киловатта сегодня не обеспечивает даже себестоимости. «Диалог атомщиков со стейкхолдерами от власти должен основываться на таких принципах, как доверие, открытость, прозрачность, конструктивность и оперативность. Но такие основы должны быть обоюдны для всех участников диалога, что наблюдается не всегда. Без инклюзивного диалога никаких успехов в построении доверия быть не может. Монологами доверие не построишь. Монологами не создать новую систему общественных отношений», - подчеркнула медиа-директор Украинского ядерного форума. «И в этих условиях, не осознав специфики отрасли, всего объема обязательств - социальных, экономических и самое главное – обеспечения безопасности АЭС, новый министр обвиняет Компанию в неэффективности. Компанию, которая получила один из самых высоких кредитных рейтингов в мире у рейтингового агентства Moody's, что на тот момент было выше суверенного рейтинга Украины», – подчеркнула Ольга Кошарная.

Более того, именно о возможности повышения позиции Украины в глобальном рейтинге достижения целей устойчивого развития ООН, где мы занимаем лишь 41 место, за счет атомной энергетики, рассказал участникам исполнительный секретарь ОО «УкрЯТ» Данил Лавренов. Он напомнил, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года, в котором отмечается необходимость обеспечения соблюдения Целей и внедрение действенной системы их мониторинга. «Атомная энергетика является определяющей в достижении двух из 17 целей устойчивого развития – №7, Доступная и чистая энергия и №13, Смягчение последствий изменения климата. Кроме того, весомое экономическое и социальное влияние атомной энергетики, которое было зафиксировано в презентованном в этом году исследовании, является также определяющим для достижения Украиной трех целей как №8 Достойный труд и экономический рост, №9 Промышленность, инновации и инфраструктура, №11 Устойчивое развитие городов и общин», – отметил Данил Лавренов.

По словам исполнительного секретаря УкрЯт, быстрое и качественное достижение этих целей возможно за счет сохранения существующих и создания новых ядерных мощностей, внедрения перспективных технологий и инноваций, стимулирование собственных научных разработок в атомной отрасли и масштабных инвестиционных проектов, которые создадут большое количество новых рабочих мест и обеспечат весомый социально-экономический эффект и энергонезависимость Украины. «В то же время, это невозможно без четкой государственной позиции в отношении поддержки текущих и перспективных проектов развития атомной отрасли», – подчеркнул Данил Лавренов.