Путин заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту и поставкам газа «по значительно сниженным ценам»

Российский лидер считает, что «выгоды для Украины очевидны: и для конечных потребителей, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом».

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту и поставкам газа «по значительно сниженным ценам».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Читайте такжеПутин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины "абсурдным" и призвал его "обнулить"

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают этот газ сегодня. А то, что этот газ российский – сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет, это не реверс, это ложный реверс», - сказал Путин.

«Бог с ним, с эти ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом», - сказал он.