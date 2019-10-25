Кабмин упростил подключение граждан и бизнеса к электросетям

Документ предполагает, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины определяется органом, который по принципу «единого окна» обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов присоединения заказчиков к электрическим сетям.

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым упрощается порядок присоединения граждан и бизнеса к электрическим сетям, говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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«Соответствующий проект постановления "Об усилении контроля за соблюдением законодательства о присоединении к электрическим сетям" принят на заседании правительства. Это дает возможность упростить и ускорить присоединение граждан и бизнеса к электрическим сетям», - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что документ предполагает, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины определяется органом, который по принципу «единого окна» обеспечит рассмотрение и анализ спорных вопросов присоединения заказчиков к электрическим сетям. Также предлагается ввести возможность подачи жалоб в электронной форме.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до конца года уменьшить стоимость подключения населения и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.