Два члена НКРЭКУ решили выйти из комиссии

Один из них выразил надежду, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе.

Два члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александр Формагей и Евгений Маглеваный приняли решений выйти из комиссии.

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Об этом в Facebook сообщил Формагей.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - написал он.

Он также выразил надежду, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе.

На вопрос в комментариях о том, как в таком случае будет сохранен кворум на заседании регулятора, Формагей ответил, что для этого есть возможность временного назначения членов комиссии на 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

При этом суд дал время до конца 2019 года исправить Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ) в части норм, которые были признаны неконституционными.

В конце мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ.

В новый состав комиссии вошли: Александр Фармагей (работал в компании "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго"), Евгений Маглеваный (Госэнергоэффективности), Елена Антонова (ДТЭК, американская компания AES) и Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКУ).

Главой НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.