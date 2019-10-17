«Укртрансгаз» завершает модернизацию трубопровода на границе с Польшей для реверса газа

Модернизация станции позволит существенно повысить маневренность ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" находится на финальной стадии завершения реконструкции компрессорной станции «Комарно» и в конце октября намерена запустить в тестовом режиме реверс газа из Польши, говорится в сообщении компании.

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«На компрессорной станции «Комарно» (Львовская область) «Укртрансгаз» успешно завершен комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки. Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершения работ на объекте, планируется до конца октября», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020.

В компании напомнили, что станция «Комарно» задействована в транспортировке газа через границу Украина - Польша. Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

«Проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов «Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».