Если Россия прекратит транзит: украинскую ГТС проверили на готовность к переходу в реверсный режим

Магистральный газопровод «Союз» в тестовом режиме успешно запустил реверс газа.

Украинский участок магистрального газопровод «Союз» в качестве теста заработал в реверсном режиме, что подтверждает способность системы качать газ в обратном направлении и функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины компания «Укртрансгаз».

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«В конце августа «Укртрансгаз» совершил успешный тестовый запуск участка магистрального газопровода «Союз» для работы в обратном направлении «запад-восток». Это никоим образом не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС, заявки «Газпрома» на транзит были выполнены в полном объеме», - сказано в сообщении.

Физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019-2020.

По информации «Укртрансгаза», в течение трех дней на участке газопровода «Союз» от западной границы до Богородчанского узла был отработан режим, при котором объемы транспортировки в реверсном направлении достигли максимума импортных мощностей из Словакии – 42,5 млн кубометров газа в сутки.

При этом в компании отметили, что для приема газа через газоизмерительную станцию (ГИС) Будинце в Словакии в впервые были задействованы реверсные обвязки компрессорных станций «Хуст» и «Богородчаны».

«Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом подтвердив готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укртрансгаз» завершил модернизацию пяти компрессорных станций и внедрил все необходимые регламентные решения для создания реверсной схемы транспортировки газа украинской ГТС.

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-1978 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода составляет 26 млрд кубометров в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция «Бар» газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.