Коболев о досрочном включении батарей в теплую погоду: банальное вытягивание денег с карманов потребителей

Глава «Нафтогаза» недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду.

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду и считает это банальным вытягиванием средств из карманов потребителей.

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Об этом он написал у себя в Facebook.

«Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти, точно понимают, что они делают. Вопрос - как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов», - написал Коболев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.