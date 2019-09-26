НБУ спрогнозировал, как нулевой транзит газа повлияет на экономику Украины

Отток валюты из Украины из-за отсутствия транзита газа, может вырасти до 2,9% от ВВП Украины в 2020 году.

Национальный банк Украины заложил в свой макроэкономический прогноз существенное уменьшение валютных поступлений, связанное с падением объемов транзита российского газа в Европу через Украину, который приносит ежегодно $3 млрд.

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Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос hromadske.

Так, из-за падения объемов транзита газа Нацбанк ожидает увеличение дефицита текущего счета в 2020-2021 годах. Так, отток валюты из Украины из-за отсутствия транзита газа, может вырасти до 2,9% от ВВП Украины в 2020 году. В 2021 году прогнозируется увеличение этого показателя до 3,7% от ВВП.

В то же время, несмотря на существенный вклад транзита российского газа в ВВП Украины (доходы от транзита составляет 2,3% ВВП), в 2020 году Нацбанк ожидает роста экономики на 3,2%, а в 2021 году — на 3,7%.

«Ускорение роста реального ВВП в 2020-2021 годах будет происходить, в частности, за счет постепенного смягчения монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление экономической активности в мире», — добавляют в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. Остальные ключевые вопросы будущего контракта, например, его продолжительность, объемы транзита и тарифы, стороны должны обсудить уже в конце октября, когда может пройти следующий раунд переговоров.

Справка УНИАН. С ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России из-за завышенной цены.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа «Нафтогаз» планировал начать закупки газа у российского газового монополиста компании «Газпром» уже в марте 2018 года.

1 марта 2018 года «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо, а также снизил давление газа на входе в украинскую ГТС (на восточной границе), что поставило ее стабильную работу под угрозу.

С целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство тогда ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6%, или на 3,46 млрд куб. м, до 10,59 млрд куб. м.