Стала известна причина обысков в «Укргазвыдобування»

Генпрокуратура разоблачила схему хищения средств госкомпании во время утилизации опасных отходов бурения.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, Национальной полиции Украины разоблачила и задокументировала функционирование противоправных схем завладения средств крупнейшей газодобывающей госкомпании «Укргазвыдобування» во время утилизации опасных отходов бурения и создания угроз жизни и здоровью населения.

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Об этом сообщается на сайте ГПУ.

«Установлено, что в течение 2017-2019 годов сотрудники коммерческой структуры по предварительному сговору с представителями «Укргазвыдобування» и при бездействии руководства Госэкоинспекции Украины наладили преступную схему завладения средствами этого госпредприятия, выделенных на утилизацию опасных отходов бурения (буровых шламов) в особо крупных размерах», - сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что было задокументировано отсутствие фактической утилизации отходов бурения, а имело место их захоронение на обычном полигоне твердых бытовых отходов. При этом, во время их ненадлежащего хранения на месте их образование не были соблюдены нормы природоохранного законодательства, что привело к загрязнению земель.

Также отмечается, что по результатам проведенных лабораторных исследований отобранных образцов бурового шлама, вышеуказанные отходы относятся к категории чрезвычайно опасных и требующих специальной процедуры захоронения.

«В ходе осуществления следственных действий в офисных помещениях и месту жительства фигурантов дела изъяты документы и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Представителю коммерческой структуры - организатору противоправной схемы сообщено о подозрении в организации завладения средствами государственного предприятия в особо крупных размерах. Другим фигурантам производства планируется сообщить о подозрении в ближайшее время», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили обыски в аппарате управления крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» и газопромышленном управлении «Полтавагазвыдобування».