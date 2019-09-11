В госкомпании «Укргазвыдобування» проходят обыски

Сотрудники компании сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в аппарате управления крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування» и газопромышленном управлении «Полтавагазвыдобування», сообщили в компании.

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«Укргазвыдобування» сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления «Укргазвыдобування» и ГПУ «Полтавагазвыдобування» осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины», - сказано в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны сотрудники компании сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».