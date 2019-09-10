США направили экспертов, которые будут помогать Украине стать неуязвимой перед энергетическими угрозами России

Эксперты Минэнерго США помогут разработать план действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020 года.

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая будет способствовать обеспечению власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к перебоям энергопоставок из России. Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.

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«В знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского, Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020», - сказано в сообщении.

Отмечается, что команда экспертов будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев энергопоставок со стороны России.

«Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.