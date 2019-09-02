Новый министр энергетики рассказал о планах на должности

По словам министра энергетики, главным приоритетом нового Министерства энергетики будет энергоэффективность.

Главным приоритетом работы нового Министерства энергетики и защиты окружающей среды, и правительства в целом будет энергоэффективность.

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Об этом во время своего первого брифинга заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Главный наш приоритет - это энергоэффективность. У нас в стране есть такое понятие как энергетическая бедность. Если мы будем продолжать нагрузку на платежки, мы не вырвемся из круга бедности", - сказал он.

По его словам, именно на этом и делали акцент как новый премьер-министр, так и президент.

"Премьер-министр и президент призвали приложить все усилия для роста экономики, чтобы люди могли позволить себе платить за энергоуслуги... поэтому приоритет - это энергоэффективность", - отметил Оржель.

"Энергоэффективность - это драйвер роста экономики", - добавил он.

Также, по словам Оржеля, утвержденная энергостратегия Украины будет пересмотрена с акцентом на развитие собственной добычи газа, поскольку наша страна не использует свой потенциал добычи.

"Энергостратегия точно будет пересмотрена, потому что у нас она не выполняется. Вопрос развития добычи газа для нас приоритет", - сказал он.

По словам Оржеля, Украина не использует свой потенциал - учитывая то, что наша страна зависима от импорта газа, добыча находится на очень низком уровне - 1,2% от запасов, при том, что общемировой тренд 4-5%.

"В ближайшее время будут законодательные инициативы по увеличению добычи газа. Мы будем пытаться делать все возможное. Даже с американскими партнерами мы говорили о реформах на рынке и приглашали всех участвовать", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 29 августа, Верховная Рада «пакетным голосованием» назначила членов Кабинета министров Украины. Министром энергетики и защиты окружающей среды назначен Алексей Оржель.