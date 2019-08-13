Дело Роттердам+: экс-член Нацкомиссии Евдокимов вышел из-под стражи под залог

По словам адвоката, сумма залога составила 1,9 миллиона гривень.

Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов вышел из-под стражи под залог, сообщила УНИАН адвокат Татьяна Черезова.

Читайте такжеДело Роттердам+: одному из членов НКРЭКУ избирается мера пресечения, другие фигуранты - за пределами Украины

"Вчера его двоюродный брат сумму залога внес. Мы уже подали апелляционную жалобу, так как мой клиент не признает свою вину в том преступлении, которое ему инкриминируют", - сказала Черезова, добавив, что сумма залога составила 1,9 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 миллиарда гривень убытков.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде содержания Евдокимова под стражей с альтернативой внесения 50 миллионов гривень залога.

При этом суд взял его под стражу с альтернативой залога в 1,9 миллиона гривень.