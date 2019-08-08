Чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, нужно снижать стоимость газа для Луганской ТЭС - Плачков

Из-за блокирования поставок угля со стороны РФ Луганская ТЭС работает на газу уже две недели. При этом стоимость газа не покрывается текущими ценами на электроэнергию, а, значит, для стабильной работы станции нужно снижать цену на газ. Так прокомментировал ситуацию президент Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины, Иван Плачков.

«Нужно снижать стоимость газа для Луганской ТЭС. Потому что нет линии, она работает изолированно. 1 млн жителей обеспечивает электроэнергией. И из-за газа получается, что цены не соответствуют – электроэнергия слишком дорогая, чтобы ее покупали», - отметил Плачков.

Президент Всеукраинской энергетической ассамблеи уточнил, что отсутствие решения ситуации может привести к остановке станции.

«В мировой практике в таких случаях станции останавливают. Но ведь нельзя нам оставлять миллион человек на той территории без электроэнергии. А станция может работать только на газе, и нужно принимать специальное решение по снижению цены на газ», - подчеркнул Плачков.

Ранее, директор областного департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай заявил, что для стабилизации ситуации в регионе Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС.