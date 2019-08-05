НКРЭКУ проверит 20 энергопоставляющих компаний

В частности, регулятор проверит облэнерго на предмет рассмотрения предприятиями обращений потребителей.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена в течение августа-сентября провести плановые проверки 20 энергопоставляющих компаний, в частности, на предмет рассмотрения предприятиями обращений потребителей, сообщает регулятор.

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«НКРЭКУ особое внимание уделит вопросам присоединения электроустановок субъектов хозяйствования (заказчиков) к электрическим сетям и рассмотрения лицензиатами обращений потребителей во время проведения в августе-сентябре 2019 плановых мероприятий государственного контроля лицензиатов по распределению электрической энергии», - сказано в сообщении.

В частности, нацкомиссия проверит АО «ДТЭК Днепровские электросети», ЗАО «ДТЭК Киевские электросети», АО «Черновцыоблэнерго», ЗАО «Волыньоблэнерго», ЗАО «Ривнеоблэнерго», ЗАО «Прикарпатьеоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ЗАО «Киевоблэнерго», ОАО «Тернопольоблэнерго», АО «Запорожьеоблэнерго »,

Кроме того регулятор проведет проверку АО «Закарпатьеоблэнерго», АО «Житомироблэнерго», АО «Николаевоблэнерго », АО «Харьковоблэнерго», АО «Винницаоблэнерго», ЗАО «Предприятие по эксплуатации электрических сетей «Центральная энергетическая компания», АО «Херсоноблэнерго» , ЗАО «Львовоблэнерго», ЗАО «Кировоградоблэнерго» и ГП «Региональные электрические сети».

Соответствующие акты по результатам проверки будут размещены на сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2018 года НКРЭКУ одобрила увеличение тарифов на распределение электроэнергии для 32 облэнерго на 2019 год в соответствии с законодательными изменениями для внедрения нового рынка электроэнергии.