Не больше трех месяцев: в "Нафтогазе" сомневаются, что Россия сможет поставлять газ в Европу без Украины

По словам топ-менеджера компании, Украина является самым главным и экономически выгодным клиентом для РФ.

Руководитель газового интегрированного бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов усомнился в реализации длительных поставок газа из Российской Федерации в Европу без транзита через территорию Украины.

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Об этом он сказал во время презентации новой стратегии добычи газа в Украине.

"В долгосрочной перспективе я не верю, что поставки Российской Федерации в Европу могут продолжаться без транзита через Украину более трех месяцев. Давайте проживем эти три месяца, первый квартал, тогда будет легче выдохнуть. Тогда посмотрим, что у нас стало с ценами, когда этот риск ушел", - сказал он.

По словам Фаворова, до подписания транзитного контракта между Украиной и Россией весь европейский рынок закладывает в стоимость газа риски, связанные с этой ситуацией.

"Если РФ хочет терять своего самого экономически выгодного клиента в Европе и отдавать его американскому LNG (газовая компания – УНИАН), показав себя ненадежным поставщиком и отказавшись от более выгодного потребителя, ну тогда у нас будет еще больше мотивации увеличить добычу в Украине, чтобы занять эту нишу самим", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Киев и Москва в ближайшее время договорятся о транзите российского газа по территории Украины.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.