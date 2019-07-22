"Газпром" возобновил строительство "Южного потока"

Российский монополист разморозил строительство еще одного газопровода в обход Украины.

Российский "Газпром" разморозил строительство восточной ветки "Южного потока" на юге России.

Читайте такжеДания дала первое разрешение на строительство конкурента "Северного потока-2"

Об этом сообщает "Главред" со ссылкой на тендер российского монополиста.

"По версии компании, строительство российской части газопровода решили возобновить, чтобы соединить центральную часть России с Анапой, откуда начинается морская часть "Южного потока" по дну Черного моря в Болгарию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальная причина разморозки проекта – для нужд внутреннего рынка. Однако более вероятным выглядит экспортное обоснование проекта, например, для увеличения поставок газа через "Турецкий поток", заменившего "Южный поток", считают опрошенные изданием участники рынка.

"Мощность "Турецкого потока" по сравнению с "Южным потоком" сокращена вдвое, до 31,5 миллиарда кубометров. В 2015 году "Газпром" заморозил строительство восточной ветки "Южного коридора", а в 2016 году списал 46 миллиардов рублей, инвестированных в строительство газопровода. К тому моменту компания успела построить 506 километров линейной части. В марте 2018 года был даже опубликован тендер о ликвидации уже проложенной трубы, но затем концепция вновь изменилась", - напоминает издание.

"Турецкий поток" - проект, который предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров. Прокладку труб ведут по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.