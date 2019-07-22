"Нафтогаз" с 1 августа снижает цены на газ для промышленности

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут снижены на 7,2%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 августа снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,5% по сравнению с июлем - до 5568 гривень с 6020,4 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВ августе электроэнергия для промышленности незначительно подешевеет

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут снижены на 7,2% - до 6244,8 гривни с 6727,2 гривни за тысячу кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" с 1 июля снизил цены на природный газ для промышленных потребителей на 12,7-13,5% по сравнению с июнем.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.