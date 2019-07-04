К строительству «Северного потока-2» присоединятся еще более 20 кораблей

Увеличить количество кораблей, которые будут строить «Северный поток-2» решили для того, чтобы завершить строительство газопровода вовремя и запустить его до 1 января 2020 года.

Российское правительство расширило перечень кораблей, которым разрешено осуществлять работы по строительству российского морского газопровода «Северный поток-2», который Газпром прокладывает в обход Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.

Перечень кораблей, которые будут строить «Северный поток-2», расширят еще на 23 корабля, из которых 2 — российские, 12 — Нидерландские, а также корабли из Кипра, Испании, Бельгии и Финляндии.

Увеличить количество кораблей, которые будут строить «Северный поток-2» решили для того, чтобы завершить строительство газопровода вовремя и запустить его до 1 января 2020 года.

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Отметим, что 29 июня Газпром отозвал одну заявку на прокладку «Северного потока-2» в территориальных водах Дании. На рассмотрении в Датском правительстве находится еще одна заявка.

Сейчас Газпром получил разрешения на строительство «Северного потока-2» во многих странах, через воды и территорию которых планируется прокладывать трубопровод, в частности в России, Финляндии, Швеции и Германии. В то же время, единственной страной, которая пока не предоставила Газпрома разрешение на строительство газопровода является Дания.

Накануне сообщалось, что «Северный поток-2» пока готов уже на 59%.

27 марта сообщалось, что Дания отказала Газпрому в укладке «Северного потока-2» в своих территориальных водах. В то же время на рассмотрении у правительства Дании пока находится еще 2 альтернативных маршрута укладки газопровода.