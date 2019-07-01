Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились на 54% - до 13,5 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) увеличились на 54%, до 13,475 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 29 июня, запасы газа в ПХГ на 21% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (11,1 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 43%.

По данным компании, 29 июня в хранилища было закачано 73,18 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».