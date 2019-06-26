"Энергоатом" и лидеры ядерной отрасли Европейского Союза подписали совместный Манифест

Подписанты Манифеста обязались помогать в преодолении вызовов, стоящих перед Европейским Союзом.

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский совместно с руководителями высшего звена (СЕО) ядерно-промышленного комплекса Европейского Союза - лидерами европейской ядерной промышленности подписали совместный Манифест о предотвращении климатических изменений и сохранении экономической эффективности энергетики ЕС. Украина впервые принимает участие в подписании совместного со странами ЕС документа по развитию атомной отрасли.

Подписание Манифеста состоялось в рамках Генеральной ассамблеи и ежегодной конференции FORATOM "Ядерная Европа 2019", которые 25-26 июня 2019 проходят в г. Бухарест (Румыния). На Конференции кроме президента-генерального директора FORATOM Ива Дебазея и генерального директора Агентства по атомной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР-NEA) Уильяма Д. Мегвуда IV также выступают заместитель генерального директора по вопросам энергетики в Европейской комиссии Герассимос Томас и заместитель министра энергетики США Эдвард МакГиннис.

Своей главной целью лидеры ядерной промышленности ЕС видят объединение усилий Европейского Союза и высокотехнологичной европейской ядерной промышленности для совместной работы в достижении глобальных целей Парижского климатического соглашения по предотвращению климатических изменений в обязательствах по уменьшению выбросов СО2 и ускорению процессов декарбонизации энергетики Европы к 2050 году.

Манифест подписали 29 лидеров ядерной промышленности стран ЕС - руководители таких крупных предприятий ядерно-промышленного комплекса, как: Национальной ядерной лаборатории (NNL) и Ассоциации ядерной промышленности Великобритании (NIA), Uniper Sweden и Westinghouse (Швеция), польский PGE EJ1, французский Framatome, EDF и Orano, URENCO, румынский Nuclearelectrica и ROMATOM, чешская ČEZ as и др.

Подписанты Манифеста обязались помогать в преодолении вызовов, стоящих перед Европейским Союзом. Кроме продолжения строительства, эксплуатации, поддержки и вывода из эксплуатации ядерных реакторов, и других ядерных установок в полном соответствии с требованиями ядерного регулирования и международными стандартами, ядерная промышленность стремится обеспечить необходимый объем ядерной мощности вовремя и по конкурентным ценам, согласно последним прогнозам относительно доли ядерной энергии в будущем низкоуглеродном энергетическом комплексе. Чтобы достичь этого, ядерная промышленность будет:

- максимизировать преимущества воспроизводства новых проектов строительства и обеспечивать развитие необходимых технологий;

- осуществлять научно-исследовательскую и инновационную деятельность в Европе, для определения сферы, где ядерная промышленность может помочь декарбонизации других секторов, таких как промышленность, отопления и транспорт;

- способствовать обеспечению безопасности энергоснабжения путем внедрения соответствующих стратегий поставок ядерного топлива в соответствии с требованиями Евратома: объединив усилия для разработки нового технологического партнерства в ЕС и в глобальных цепях поставок. Кроме того, благодаря сотрудничеству с регуляторами разных стран осуществлять дальнейшую оптимизацию вклада АЭС в стабильность энергосистемы ЕС;

- продолжать устанавливать стандарты безопасности в энергетическом секторе, ответственно управлять отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, принимать решения, которые будут ограничивать их влияние на будущие поколения и инвестировать в исследования для выявления новых решений для таких отходов (технологии уменьшения объема и токсичности отходов, повторное использование использованного топлива или образованных отходов, сокращение радиоактивного жизненного цикла и, наконец, утилизация любых остаточных отходов);

- инвестировать и поддерживать человеческий капитал благодаря тесному сотрудничеству с национальными и местными органами власти и другими заинтересованными сторонами, чтобы сделать отрасль более привлекательной для молодежи и обеспечить отрасль высококвалифицированной рабочей силой, в которой она нуждается;

- создавать крепкую европейскую основу для экспорта ядерных технологий и навыков на зарубежные рынки.

Во время рабочих встреч, руководители высшего звена ядерно-промышленного комплекса Европы обсудили стратегическое видение Европейской комиссии "Чистая планета для всех", которое, в частности, признает, что ядерная энергетика, вместе с возобновляемыми источниками энергии, станет основой энергетического сектора, свободного от углерода, в 2050 году. Поскольку атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении безопасности энергоснабжения в Европе. Сегодня атомная энергетика ЕС составляет более половины низкоуглеродистой энергии, производимой в ЕС, и является крупнейшим источником энергии (ветер обеспечивает - 11%, гидро - 10%, солнечные - 4%). Удовлетворение амбиций ЕС по декарбонизации своей экономики потребует значительных инвестиций во все низкоуглеродистые технологии. Это означает инвестирование в Европу как в долгосрочной эксплуатации существующего ядерного флота, так и в строительство крупных новых ядерных мощностей (около 100 ГВт нового ядерного строительства). Оба эти пути достижимы, если институты ЕС, государства-члены и европейская ядерная отрасль сотрудничают и каждый выполняет свои обязанности.

Напомним, членами FORATOM являются 17 стран: Бельгия, Болгария, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Швейцария и Швеция. Задачей ассоциации является формирование общей позиции по широкому кругу вопросов, стоящих перед ядерной отраслью, обеспечение интересов ядерной отрасли на европейском и мировом рынках, а также налаживание связей с учреждениями Европейского Союза.

С 15 июня 2011 г. Ассоциация "Украинский ядерный форум", в которую входит оператор украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" и большинство предприятий ядерно-промышленного комплекса Украины, в качестве ассоциированного члена была принята в Европейский FORATOM. Целью деятельности УЯФ является координация деятельности для решения общих экономических и социальных задач, влияние на формирование государственной политики развития ядерной отрасли, содействие достижению высокого уровня доверия со стороны украинского общества к использованию ядерной энергии в отраслях экономики. Задачами Ассоциации является также формирование единой позиции по актуальным вопросам и представление интересов отрасли, установление диалога между предприятиями ядерной отрасли Украины и институциями Европейского Союза, предприятиями ядерной промышленности европейских стран и их объединений.