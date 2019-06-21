цей матеріал доступний українською

«Укртранснафта» рассказала о текущей ситуации с «грязной» российской нефтью

19:18, 21 июня 2019
Энергетика
217 0
Иллюстрация REUTERS

После возобновления транзита нефти на украинском участке нефтепровода «Дружба» повторных случаев попадания некачественной российской нефти не было, транзит нефти обеспечивается в стандартном режиме.

Читайте такжеЕвропейские компании отказываются платить за "грязную" российскую нефть

Об этом УНИАН сообщили в государственной компании «Укртранснафта», которая является оператором нефтетранспортной системы Украины.

«Сейчас «Укртранснафта» обеспечивает транзит российской нефти в страны ЕС в стандартном режиме. Повторных случаев поступления сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба» не было», - отметили в компании.

Согласно информации, суточные объемы транзита нефти соответствуют плановым показателям.

По информации госкомпании, процесс возмещения дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания некачественной российской нефти в украинскую нефтетранспортную систему, урегулирован специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть».

«Точный размер возмещения «Укртранснафта» сможет назвать после завершения нестандартных работ, обусловленных попаданием российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинский участок нефтепровода «Дружба», - пояснили в компании.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом «грязной» российской нефти в свои резервуары.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.

21 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укртранснафта#нефтепровод Дружба