«Укртранснафта» рассказала о текущей ситуации с «грязной» российской нефтью

Повторных случаев попадания некачественной российской нефти в украинский участок нефтепровода «Дружба» не было, отметили в компании.

После возобновления транзита нефти на украинском участке нефтепровода «Дружба» повторных случаев попадания некачественной российской нефти не было, транзит нефти обеспечивается в стандартном режиме.

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Об этом УНИАН сообщили в государственной компании «Укртранснафта», которая является оператором нефтетранспортной системы Украины.

«Сейчас «Укртранснафта» обеспечивает транзит российской нефти в страны ЕС в стандартном режиме. Повторных случаев поступления сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба» не было», - отметили в компании.

Согласно информации, суточные объемы транзита нефти соответствуют плановым показателям.

По информации госкомпании, процесс возмещения дополнительных расходов, связанных с проведением нестандартных работ из-за попадания некачественной российской нефти в украинскую нефтетранспортную систему, урегулирован специальным дополнительным соглашением к действующему договору на транспортировку нефти между компаниями «Укртранснафта» и «Транснефть».

«Точный размер возмещения «Укртранснафта» сможет назвать после завершения нестандартных работ, обусловленных попаданием российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики в украинский участок нефтепровода «Дружба», - пояснили в компании.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Однако уже 17 мая компания временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз в связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом «грязной» российской нефти в свои резервуары.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.

21 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».