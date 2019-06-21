Новинский выкупил у Пинчука долю в нефтегазовой компании

«Смарт-Холдинг» Новинского увеличил свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum до более 82% c 54%.

Компания Pelidona Services Limited (Кипр), которая входит в промышленно-инвестиционную группу «Смарт-Холдинг» народного депутата Украины Вадима Новинского, увеличила свою долю в акционерном капитале нефтегазовой компании Regal Petroleum до 82,65% c 54%, выкупив пакет акций у компании Kelda Limited, которую связывают с украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

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Об этом сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга».

«Pelidona Services Limited (Кипр), которая входит в группу Смарт-Холдинг, увеличила свою долю в акционерном капитале Regal Petroleum plc, публичной компании, акции которой котируются на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, с 54% до 82,65%. Пакет акций в размере 91 868 182 шт. был выкуплен у крупного акционера Regal Petroleum plc компании Kelda Limited», - сказано в сообщении.

Отмечается, что результаты сделки не повлияют на корпоративное управление Regal Petroleum и на ее статус публичной компании. Также сообщается, что не планируются никакие изменения в Совете директоров.

«Regal Petroleum показывает хорошие результаты деятельности и продолжит оставаться основой газодобывающего направления «Смарт-Холдинга». Стратегия его развития предусматривает как органический рост бизнеса путём наращивания добычи на существующих месторождениях, так и приобретение новых активов. Результатом реализации этой стратегии должна стать максимизация совокупного дохода всех акционеров бизнеса», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нефтегазовая компания Regal Petroleum с активами в Украине по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 54,3 млн долл., тогда как 2017 год компания закончила показателем чистой прибыли в 25 раз меньше - 2,3 млн долл.

Доход компании за 2018 год увеличился на 88,3% - до 66,1 млн долларов против 35,1 млн долларов в 2017 году.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. В Украине осуществляет свою деятельность через Представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» (Полтавская обл.) и ООО «Пром-Энерго Продукт» (Харьковская обл.), которые владеют специальными разрешениями на добычу углеводородов.

Regal Petroleum входит в состав Smart Energy – управляющей компании в составе «Смарт-Холдинга». Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является бизнесмен и народный депутат Украины Вадим Новинский.