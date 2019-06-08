Ползать на коленях не надо: Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсации за некачественную нефть из РФ

Лукашенко удивился сообщениям, что в его стране "ничего не потеряли" из-за попавшей в трубопровод некачественной российской нефти. По его словам, Беларусь пострадала больше всего.

Беларуси следует защищать свои интересы в вопросе компенсации ущерба, полученного вследствие попадания в трубопроводы некачественной нефти из России.

Об этом 7 июня гендиректору нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" Александру Демидову заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Витебскую область. Запись опубликована на YouTube-канале агентства БЕЛТА.

"Ты коммерсант, ты руководитель предприятия, для тебя должен быть максимальный эффект, неважно откуда: или в производстве, или продал дороже за счет маркетинга, или за счет компенсации ущерба, который ты получил. Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", – сказал Лукашенко.

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По его словам, он прочитал в СМИ, что от России предъявляют ущерб на сумму до $800 млн.

"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят, что "ну, что там, белорусы, они ничего не потеряли". Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, к примеру, а мы больше всех пострадали – на $20 млн", – подчеркнул президент Беларуси.

19 апреля белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составлял около 5 млн тонн.

Украина возобновила транзит нефти в страны ЕС 21 мая, Польша намерена открыть свой участок трубопровода 10 июня.

По подсчетам агентства Bloomberg, нефтекомпании и перерабатывающие предприятия могут понести более $1 млрд убытков от некондиционной российской нефти.

В минэнерго РФ оценили ущерб от грязной российской нефти в нефтепроводе "Дружба" менее чем в $100 млн.