Износ оборудования угольных госшахт превышает 60% – Кубив

По словам первого вице-премьера, государственный сектор угольных шахт Украины находится в критическом состоянии.

Износ основных фондов 33 государственных шахт Украины по состоянию на начало этого года составлял 61%.

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Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Шахтный фонд отрасли крайне устаревший, износ основных фондов составляет 61%. В подчинении Минэнерго находится только одна шахта, это 3%, работает менее 30 лет с начала угледобычи. Срок эксплуатации шести шахт, а это 18,2%, составляет от 30 до 50 лет. Пятнадцать шахт, это 45,5%, срок эксплуатации составляет 50-70 лет. А одиннадцать шахт, 30,4%, более 70 лет. Государственный сектор угольных шахт Украины находится в критическом состоянии", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2019 год планируется направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 миллиарда гривень в их модернизацию.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт.