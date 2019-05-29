РФ незаконно использует украинские месторождения в Крыму - уже добыла более 9 миллиардов кубов газа

В "Нафтогазе" отметили, что таких объемов газа хватило бы на год работы всей промышленности Украины.

Россия незаконно использует принадлежащие Украине месторождения газа в Крыму и уже добыла 9,2 млрд кубометров голубого топлива, которого хватило бы на год работы всей отечественной промышленности.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» со ссылкой на слова генерального директора «Черноморнефтегаза» Светланы Нежновой.

«РФ до сих пор добывает газ. И на сегодня РФ нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 млрд куб. м», - цитирует пресс-служба Нежнову.

Как отметили в компании, сейчас Россия использует недра девяти украинских месторождений госкомпании «Черноморнефтегаз». Добытых там объемов газа хватило бы на год работы всей промышленности Украины.

«Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оцениваем в 5 млрд долл., поэтому «Нафтогаз» обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией», - говорится в сообщении НАК.

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года суд в Гааге принял решение в пользу нацкомпании и постановил, что Россия ответственна за незаконный захват активов компании в Крыму.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» ожидает в начале 2020 года получить решение Международного арбитража в Гааге о размере компенсации за захваченные Россией активы компании в Крыму.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, аннексировала Автономную Республику Крым. В результате аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» - «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.