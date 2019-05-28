Нужен план по работе энергосистемы в изолированном режиме перед интеграцией с ENTSO-E – вице-премьер

Вице-премьер-министр призвала выделить приоритетные задачи, которые должны войти в этот план.

Для успешной подготовки к работе энергосистемы в изолированном режиме перед синхронизацией с сетью ENTSO-E нужно разработать документ, в котором будет определен четкий перечень мероприятий и ответственность в этом процессе.

Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции «Интеграция Украины в ENTSO-E: ключевые преимущества и вызовы».

«За несколько ближайших лет Украине необходимо подготовить энергосистему к работе в изолированном режиме, ведь работа в нем в течение года является одним из обязательных условий для интеграции в ENTSO-E. Мы считаем эту задачу приоритетной и поэтому предлагаем создать совместный документ с детальными планами мероприятий по интеграции в ЕНТСО-Е, с ответственным сторонами, с конкретными датами, индикаторами успешности выполнения промежуточных этапов». — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер призвала выделить приоритетные задачи, которые должны войти в этот план и смогут стать хорошей основой для преобразования его в документ, «который будет иметь обязательства всех сторон , участвующих в этом процессе».