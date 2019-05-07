Украина увеличила экспорт электроэнергии на 21%

Более половины выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию.

Украина в январе-апреле 2019 года существенно увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии - на 21% по сравнению с январем-апрелем 2018 года, до 132,29 миллиона долларов со 109 миллионов долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно сообщению, на поставки электроэнергии в Венгрию пришлось 59% выручки от экспорта (78,4 миллиона долларов), в Польшу – 23,5% (31,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии и 13,5% (18 миллионов долларов) – в Молдову.

Также сообщается, что импорт электроэнергии в Украину по итогам января-апреля 2019 года составил 361 тысяча долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2018 год увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 40,2% по сравнению с 2017 годом – до 331 миллиона долларов с 236 миллионов долларов.

На поставки электроэнергии в Венгрию пришлось 57,4% (или 189,9 миллиона долларов) выручки от экспорта, на Молдову пришлось 16% (53,1 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии и 23,8% (78,7 миллиона долларов) – на Польшу.