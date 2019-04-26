Словакия приостановила транспортировку некачественной российской нефти

Компания Transpetrol - оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", 25 апреля остановила прокачку российской нефти.

Вслед за Беларусью, Польшей и Германией, Словакия также прекратила транспортировку некачественной российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

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Компания Transpetrol - оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", 25 апреля остановила прокачку российской нефти.

Сообщается, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft не хочет покупать российскую нефть из-за проблем с ее качеством, поэтому обратился к Transpetrol с просьбой приостановить прокачку.

Transpetrol подтвердила техническую остановку нефте - и газопровода между Украиной и Словакией, утверждая, что остановка продлится пока не будут урегулированы параметры транспортируемой нефти.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".