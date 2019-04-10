Shell выходит из российского проекта "Балтийский СПГ"

Причиной выхода компании стал выбор "Газпромом" окончательной концепции проекта.

Компания Royal Dutch Shell решила выйти из проекта "Балтийский СПГ".

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Об этом сообщает РБК.

"В компании сообщили, что причиной стал выбор "Газпромом" окончательной концепции проекта", - говорится в сообщении.

Проект "Балтийский СПГ" - завод по производству сжиженного природного газа в Ленобласти, который Shell и "Газпром" планировали строить совместно.

Однако у компаний было только соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. 29 марта "Газпром" объявил, что договорился с "РусГазДобычей" о "финальной конфигурации проекта".

В соответствии с окончательной концепцией предполагается создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ. Ежегодно он будет перерабатывать 45 миллиардов кубометров газа и производить 13 миллионов тонн СПГ, 4 миллиона тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов.

Выход Shell из проекта не предусматривает никаких санкций и штрафов.