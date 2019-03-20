В апреле украинцы смогут платить за газ дешевле установленной Кабмином цены

Также компания снизила стоимость газа для промышленных потребителей.

Конечная цена газа для бытовых потребителей Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 года составит 8,38 гривни за кубометр, что на 2% ниже цены, которая была установлена правительством, сообщила пресс-служба компании.

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"В марте компании "Нафтогаза" воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством", - отмечает пресс-служба.

"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" составит 8,38 гривни за кубометр вместо 8,55 гривни за кубометр", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, данная цена включает НДС и затраты на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

Также сообщается, что "Нафтогаз" снизил стоимость газа для промышленных потребителей. Так, в апреле промышленные потребители "Нафтогаза" на условиях предоплаты будут покупать газ по цене 7188 гривень/тысячу кубометров, что на 19% меньше цены на март (с учетом НДС).

Как сообщал УНИАН, 14 марта глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин.

Учитывая это, "Нафтогаз", с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить государственное регулирование цен на газ для населения. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман данное предложение не поддержал.

Кабинет министров в октябре прошлого года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 гривень за тысячу кубометров.

Согласно обнародованному в январе этого года Меморандуму об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом, Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.

15 марта Гройсман поручил "Нафтогазу" и Министерству финансов Украины начать переговоры с Международным валютным фондом о не повышении цен на газ с 1 мая этого года, учитывая снижение стоимости топлива на европейских рынках.