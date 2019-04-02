Китай предоставит «Нафтогазу» страховую квоту на $1 миллиард

На первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около 160 млн долл. для финансирования действующих контрактов «Укргазвыдобування» с китайскими корпорациями, поставляющими буровое оборудование.

Кредитное агентство Китайской Народной Республики Sinosure и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заключили Меморандум о предоставлении нацкомпании страховой квоты на 1 млрд долл., что позволит привлечь финансирование и прямые инвестиции из Китая в пределах этой суммы. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

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«Государственная экспортное кредитное агентство КНР Sinosure и НАК «Нафтогаз Украины» заключили Меморандум о предоставлении группе «Нафтогаз» страховой квоты на 1 млрд долл., что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы», - говорится в сообщении.

Планируется, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около 160 млн долл. для финансирования действующих контрактов «Укргазвыдобування» с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы «под ключ».

На втором этапе еще около 800 млн долл. будут направлены на другие проекты «Нафтогаза», которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

«Получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, а следовательно, «Нафтогаз» не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения 1 млрд долл. инвестиций в отрасль», - сообщает пресс-служба нацкомпании.

По информации НАК, «Нафтогаз» уже имеет опыт успешного сотрудничества с Sinosure. В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для «Укргазвыдобування» было приобретено 13 буровых станков стоимостью около 140 млн долл. с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Корпорация Sinosure - государственное экспортное кредитное агентство КНР. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около 3,4 трлн долл., ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.