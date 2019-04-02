Энергетические рынки ждут от победы Зеленского сокращения негативного влияния монополий – эксперт

По мнению эксперта, у Зеленского есть понимание проблематики монополизации энергетического рынка и надежда, что в случае наличия политической воли проблема будет минимизирована.

В случае избрания президентом лидера первого тура выборов Владимира Зеленского, энергетические рынки ждут сокращения негативного влияния монополий, поскольку есть ожидания, что проблемы единоличного контроля некоторых сегментов рынка начнут решаться.

Читайте такжеТимошенко отказалась поддержать во втором туре Зеленского или Порошенко

Такое мнение УНИАН высказал эксперт в сфере энергетики, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«У меня положительные ожидания, что в случае прихода к власти Зеленского, проблемы монополизации энергетики начнут решаться», - пояснил он.

По словам эксперта, есть ожидания, что благодаря формированию профессионального состава АМКУ и НКРЭКУ негативное влияние монополии на энергетику в целом уменьшится.

«Насколько я знаю, у Зеленского есть понимание проблематики монополизации энергетического рынка, и надеюсь, будет политическая воля эту проблему минимизировать», - сказал он.

Эксперт пояснил, что в целом, президент имеет достаточно большое влияние на энергетику, поскольку указом гаранта назначаются государственные уполномоченные Антимонопольного комитета Украины, а также члены Национальной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«На такие должности нужны принципиальные и профессиональные люди, которые могут принимать грамотные решения. Ведь должны быть условия для работы любого бизнеса без политических преференций или преследований. Я надеюсь, от будущего АМКУ будет реакция по некоторым очевидным фактам монополизации в энергетике», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК почти 99% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - более 13%. Во второй тур голосования с большой вероятностью выйдут Зеленский и Порошенко.