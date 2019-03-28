1 апреля начинается регистрация участников рынка электроэнергии

Укрэнерго напоминает, что 1 апреля 2019 г. начинается процедура регистрации участников рынка электрической энергии в соответствии с Правилами рынка. Дата начала процедуры определена Постановлением НКРЭКУ от 14.03.2018 г. № 307 "Об утверждении Правил рынка".

Одновременно Укрэнерго готово принимать от участников рынка пакеты документов, необходимые для регистрации.

Регистрация является необходимым условием для работы на электроэнергетическом рынке с 1 июля 2019 г., а также для участия в тестировании Подсистемы приема и обработки графиков участников рынка и функции Администратора расчетов в части регистрации участников рынка.

На корпоративном сайте Укрэнерго в меню Деятельность—Новый рынок—Имплементация размещена форма заявления для регистрации и представления дополнительных сведений. В этом же разделе можно ознакомиться с наглядными примерами для заполнения заявления и Руководством по регистрации участников рынка, что содержит детальные инструкции относительно процедуры регистрации и пакета необходимых документов.

Заявление и пакет документов для регистрации подаются в бумажном виде курьером, почтовым отправлением или лично на официальный адрес ГП "НЭК "Укрэнерго": 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры, 25. К пакету документов также нужно представить электронную копию заявления для регистрации, которую можно подать на цифровом носителе (флешка, компакт-диск) вместе с пакетом документов, а потому отправить электронным письмом на адрес regoffice@ua.energy.

Напомним, что в Укрэнерго создан call-центр, который предоставляет консультации относительно процессов в новой модели рынке, регистрации участников рынка, необходимых подтверждающих документов, учений по работе с платформой MMS, заключение договоров. Обратиться в фронт-офис можно по телефону( 044) 238-37-00 или электронному адресу regoffice@ua.energy.