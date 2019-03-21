Кабмин одобрил реструктуризацию долга "Нафтогаза"

Речь идет о кредитных договорах 2008 года с государственными "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

Кабинет министров Украины согласовал изменения в кредитные договоры между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и государственными банками.

Читайте такжеНовый контракт Коболева: без премий и с урезанной зарплатой

Как следует из соответствующих распоряжений, опубликованных на сайте правительства, речь идет о кредитных договорах 2008 года с "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком".

Приложения к распоряжениям об условиях реструктуризации не обнародованы.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

"Ощадбанк" зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.