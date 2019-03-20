Без транзитного контракта с «Газпромом»: Коболев рассказал о подготовке к "жесткому сценарию"

Украине при таком сценарии необходимо накопить на три миллиарда кубометров газа больше, сообщил он.

В случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для прохождения зимнего сезона необходимо накопить на три миллиарда кубометров газа больше - порядка 20 млрд кубометров газа.

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Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Коболев отметил, что в компании провели оценку возможных действий, чтобы пережить «самый жесткий вариант» при отсутствии транзитного контракта с "Газпромом".

"Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на три миллиарда кубометров газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем (то есть, порядка 20 млрд кубометров, - ред.)", - сказал он.

"Я думаю, что решение о транзите российского газа по украинской территории с 2020 года, будет приниматься человеком, имя которого всем известно – Владимир Путин. Полагаю, что у него будет несколько сценариев, которые он сможет использовать. Я надеюсь, что к началу года у него не будет построенного "Северного потока-2", и даже не будет начат основной этап строительства. Как Путин обычно добивается своих целей? Либо пряником, либо кнутом. В этой ситуации пряников он уже раздал много, пора доставать кнут. Это значит – полностью прервать транзит газа по территории Украины. То есть, повторить ситуацию 2009 года и посмотреть, что произойдет", - добавил Коболев.

По его словам, дальше есть еще два варианта развития событий. «Первый предполагает, что лидеры европейских стран скажут российскому президенту: "К нам едет американский сжиженный газ. Он, конечно, будет стоить несколько дороже, чем ваш газ, но мы справимся". Второй вариант – европейцы говорят, что "все пропало", "у нас нет газа" и давайте прессовать украинцев, как это, кстати, было в 2009 году, чтобы они согласились на любые условия транзита. И быстро дадут разрешение не только на строительство "Северного потока-2", но и всех отводных газопроводов, необходимых для его функционирования», - отметил Коболев.

Он добавил, что более мягкий сценарий заключается в том, что "Газпром" будет бронировать наши газотранспортные мощности на короткий срок, например, на полгода, либо будет отдавать газ на восточной границе Украины. "В случае реализации этого сценария, нас оба эти варианта устраивают. Потому что мы будем с газом и с доходами от транзита", - сказал Коболев.

"То есть, закачивая дополнительные три миллиарда, мы как бы покупаем страховку… если у нас этой страховки не будет, и мы будем надеяться на то, что в какой-то момент россияне просто подпишут новый контракт, нам придется очень тяжело", - пояснил Коболев.

По его словам, многие эксперты полагают, что РФ с 1 января прервет транзит. «В этом случае «Газпром» сможет по остальным газопроводам удовлетворить свои минимальные контрактные обязательства. Там небольшой дефицит по году, всего в пять миллиардов кубометров, которые можно прокачать в этом году по нашей ГТС, положить в подземные хранилища и поднимать при необходимости. Таким образом, они не попадут в финансовые санкции. Цены на газ на европейском рынке сильно вырастут. Не факт, что "Газпром" при этом сильно потеряет в деньгах, но потеряет репутацию», - сказал Коболев.

Он также выразил сомнение в том, что при отсутствии контракта с "Газпромом" следующей зимой европейские партнеры оставят газотранспортные коридоры открытыми.

"Мы помним 2014 год, когда Венгрия нам "закрутила кран" раньше времени (в сентябре 2014 года за день до трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и РФ Венгрия приостановила поставки газа, мотивируя это решение ростом спроса на своем внутреннем рынке, - ред.). Мы надеемся, что так не поступят наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует", - добавил Коболев.

Он также сообщил, что "Нафтогаз" работает над несколькими дополнительными опциями, но деталей не раскрыл, сославшись на конфиденциальность информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что Кабинет министров Украины продлит контракт с главой Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым на год. По словам премьера, контракт будет продлен при условии выполнения трех базовых позиций.