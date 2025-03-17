Golf давно стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых популярных автомобилей в мире.

Новый рейтинг самых продаваемых автомобилей Германии 2025 года подтвердил доминирование Volkswagen, а также продемонстрировал фантастический рост продаж электрической модели ID.7. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Наиболее популярной моделью оказался Volkswagen Golf - по состоянию на февраль в Германии было продано 14 678 таких автомобилей. Падение в годовом исчислении составило 26,9%.

Volkswagen Tiguan обеспечил себе второе место с 11 993 новыми продажами. Volkswagen T-Roc с показателем 11 888 проданных машин занял третье место.

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Падение популярности автомобилей Tesla продолжается: Model Y упала на 74,2% и заняла лишь 60-е место. Зато электрический Volkswagen ID.7 продемонстрировал рост на 2478,5% - до 6 111 единиц.

ТОП-10 самых популярных авто на немецком рынке:

Volkswagen Golf - 14 678 единиц (-26,9%);

Volkswagen Tiguan - 11 993 (+4%);

Volkswagen T-Roc - 11 888 (+29%);

Skoda Octavia - 7 896 (-8,2%);

Volkswagen Passat - 7 877 (+2,2%);

Seat Leon - 6 818 (+5%);

Volkswagen ID.7 - 6 111 (+2478,5%);

Mercedes GLC - 6 027 (+22,7%);

BMW X1 - 5 629 (+38,4%);

Opel Corsa - 5 629 (-8.4%).

Мировой авторынок - что интересного

В 2025 году рейтинг самых продаваемых моделей в мире возглавил компактный кроссовер Toyota RAV4. На второй позиции оказался автомобиль Toyota Corolla, тогда как третью позицию занял Ford F-Series.

Также стоит сказать, что наиболее популярным в мире автобрендом остается Toyota. Среди европейских автопроизводителей наибольшей популярностью пользуется Volkswagen, тогда как среди американских - Ford.

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