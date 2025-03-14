Хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют, количество новых электромобилей среди лидеров мирового рынка растет.

По состоянию на начало 2025 года рейтинг самых продаваемых моделей в мире возглавил компактный кроссовер Toyota RAV4. Анализ данных за январь показал, что этих авто было продано более 73 тысяч единиц. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют в рейтинге, количество новых электромобилей неуклонно растет.

При этом стоит отметить, что BYD и Tesla столкнулись с трудностями. Их продажи замедлились из-за проблем, которые возникли, в частности, в цепочках поставок.

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ТОП-10 самых популярных авто 2025 года:

Toyota RAV4 - 73 907 (-11,4%). Toyota Corolla - 70 822 (-26,4%). Ford F-Series - 69 805 (+42,5%). Tesla Model Y - 64 400 (-19,6%). Honda CR-V - 53 492 (-25,2%). Volkswagen Tiguan - 46 093 (+10,6%). Chevrolet Silverado - 44 686 (-8,8%). Hyundai Tucson - 44 623 (-9,8%). Toyota Camry - 43 455 (-8,1%). Kia Sportage - 39 333 (-7,7%).

Динамика авторынка - главное

Недавно стало известно, что в 2025 году японский гигант Toyota сохранил свое лидерство на автомобильном рынке.

Среди европейских брендов наиболее популярным оказался Volkswagen, однако он существенно отстал по продажам. Если же говорить об американских брендах, то наиболее популярным оказался Ford, который оказался на четвертом месте.

Напомним также, что по итогам прошлого года самым популярным автомобилем в мире стал электрический кроссовер Tesla Model Y. Мировая классика - Toyota Corolla - заняла вторую позицию.

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