Среди европейских брендов наиболее популярным оказался Volkswagen.

Несмотря на снижение на 6,6% по сравнению с прошлым годом, японский гигант Toyota сохранил свое лидерство на автомобильном рынке, заняв 10,8% от всех мировых продаж. Об этом сообщает Focus2Move.

Почти все топовые бренды продемонстрировали снижение по сравнению с показателями прошлого года. Исключением стал китайский Geely (+26,5%), который сейчас занял десятую позицию.

Среди европейских брендов наиболее популярным оказался Volkswagen, однако его отставание от лидера впечатляет. Если Toyota продала 706 544 машин, то немецкий автогигант - лишь 395 777.

Видео дня

На третьем месте находится еще один "японец" - Honda. Показатели этого бренда достигли почти 278 тыс единиц. Среди американских брендов наиболее популярным оказался Ford.

Десятка самых популярных автобрендов:

Toyota - 706 544 (-6,6%);

Volkswagen - 395 777 (-4,3%);

Honda - 277 991 (-22,5%);

Ford - 270 437 (-5,4%);

Hyundai - 263 208 (-9,8%);

Nissan - 226 543 (-14,1%);

Kia - 219 302 (-3,7%);

Chevrolet - 213 008 (-5,5%);

BYD - 208 713 (-4,7%);

Geely - 190 557 (+26,5%).

Украинский авторынок - главные новости

Напомним, ранее отечественные специалисты выяснили, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV). Если говорить о новых авто, то абсолютными победителями стали японские бренды, а именно - Toyota и Nissan.

Также стало известно, что в феврале украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Особой популярностью пользовались модели BYD Song Plus, Zeekr 7X и Zeekr 001.

Вас также могут заинтересовать новости: