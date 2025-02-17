Обновленный Citroën C4 доступен с двумя силовыми установками на выбор.

В Украине объявили цены на обновленный кроссовер Citroën C4. В нашей стране модель будет доступна в двух комплектациях на выбор. Прайс-лист опубликован на официальном сайте французского бренда.

Обновленный кроссовер снаружи отличается от предшественника новой раздельной передней оптикой с узкими фарами. Также модель получила измененные бамперы.

Дизайн задних фонарей кроссовера также изменился. Помимо этого оптика стала эффективнее.

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Покупатели смогут заказать кроссовер в базовой комплектации YOU в шести различных цветах кузова на выбор. Топовый уровень оснащения MAX предлагается с контрастной черной крышей.

Кроме того, в интерьере появилась новая 7-дюймовая цифровая панель приборов. Также предусмотрен отдельный 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Отмечается, что обновленная модель стала безопаснее предшественника. Новый Citroën C4 получил 20 различных систем помощи водителю. За доплату доступны система полуавтономного вождения и система помощи водителю на автомагистралях.

На выбор предлагаются две силовые установки. Базовая модификация кроссовера оснащена 1,2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 130 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также доступна гибридная версия модели с 1,2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 136 л.с. и 21-сильным электромотором, который способен заряжаться во время движения. Эта силовая установка работает в паре с 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением.

Производитель заявляет, что средний расход топлива бензиновой модификации кроссовера в смешанном цикле составляет 6,0 литра на 100 км. Гибридная версия в среднем расходует 4,4 литра бензина на 100 км.

Начальная стоимость базового Citroën C4 YOU с бензиновым двигателем составляет 1 020 485 гривень. За гибридную версию модели придется заплатить от 1 092 534 гривень. Кроссовер в топовой комплектации MAX обойдется от 1 131 290 и 1 201 096 гривень соответственно.

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Кроме того, были названы самые популярные электромобили в Украине. В декабре 2025 года спрос на электрические авто вырос почти на 3% по сравнению с январем 2024 года.

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