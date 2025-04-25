Peugeot 208 является субкомпактным автомобилем производства французской компании Peugeot.

Самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 года стал хэтчбек Peugeot 208.

Как сообщает JATO Dynamics, европейские продажи этой модели превысили 25 тысяч машин. Это на 7% больше, чем в марте прошлого года. Сам Peugeot 208 является субкомпактным автомобилем производства французской компании. Он заменил в своем сегменте модель Peugeot 207.

Продажи Peugeot 208 в Европе стартовали летом 2012 года. В марте 2019-го на Женевском автосалоне дебютировало второе поколение. Автомобиль построили на платформе CMP/e-CMP.

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ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте:

Peugeot 208 - 25 241 (+7%);

Dacia Sandero - 24 577 (-6%);

Renault Clio - 23 062 (-3%);

Nissan Qashqai - 22 826 (-9%);

Volkswagen Golf - 21 553 (-17%);

Volkswagen T-Roc - 21 292 (+2%);

Opel/Vauxhall Corsa - 20 143 (+8%);

Peugeot 2008 - 19 837 (+9%);

Volkswagen Tiguan - 19 591 (+42%);

Ford Puma - 19 269 (+1%).

Новости авторынка: что интересного

Напомним, ранее были названы самые популярные авто в Соединенных Штатах в этом году. Рейтинг самых продаваемых автомобилей в США возглавил пикап Ford F-Series, различные "итерации" которого производят уже более 70 лет.

На второй позиции расположился Chevrolet Silverado, тогда как третью занял компактный автомобиль класса SUV Toyota RAV4. Замыкает десятку лидеров Nissan Rogue.

Если говорить об Украине, то здесь в первом квартале этого года наиболее популярной моделью среди новых легковых авто стал компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster. Сразу за ним следуют Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

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