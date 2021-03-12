Законом предусмотрен мониторинг болезней животных.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ветеринарной медицине".

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Документ совершенствует законодательство Украины в сфере ветеринарной медицины, в частности определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственную регистрацию производства ветеринарных лекарственных средств, их обращения и применения.

В документе также определяются болезни животных, подлежащие сообщению, и предусмотрен мониторинг болезней животных.

Кроме того, закон определяет основные принципы обеспечения благополучия животных при содержании и предусматривает ответственность операторов рынка за нарушение требований законодательства о ветеринарной медицине и благополучии животных.

Таким образом создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Внедрение этого закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через два года со дня вступления его в силу. Также предусматриваются льготные и переходные периоды со дня введения закона в действие.

Что этому предшествовало

4 февраля Верховная Рада приняла закон о ветеринарной медицине и благополучия животных (№3318).

Закон, в частности, предусматривает урегулирование применение противомикробных препаратов, поможет предотвратить распространение антибиотикорезистентности (неприятие антибиотиков) среди животных.

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Автор: УНИАН