Документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с нормами Евросоюза по ветеринарной медицине.

Верховная Рада приняла закон о ветеринарной медицине и благополучии животных.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №3318 во втором чтении и в целом проголосовали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект намерен урегулировать ключевые вопросы, которые касаются защиты здоровья и благополучия животных, осуществления карантинных мероприятий, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов, организации государственного управления, образования и науки в сфере ветеринарной медицины.

Также проект закона предусматривает урегулирование применения противомикробных препаратов, что предотвратит распространение антибиотикорезистентности (невосприятия антибиотиков) среди животных.

В ходе рассмотрения законопроекта было принято несколько поправок, в том числе поданная народным депутатом от фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко – о возможности вести реестр ветеринарного фармакологического надзора как в электронном, так и письменном виде.

Как отметил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам Евросоюза относительно ветеринарной медицины, что откроет новые возможности для экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.

"Когда мы говорим о том, чтобы увеличить возможности экспорта аграрного сектора, мы должны адаптировать законодательство согласно требованиям Евросоюза, так как это знаковый и один из основных рынков. Происходит дерегуляция, уменьшение количества ветеринарных документов, сокращаются сроки их выдачи, устанавливается бессрочная регистрация ветеринарных препаратов, вводится цифровая возможность выдачи ветдокументов и рецептов, лицензирование устанавливается по нормам ЕС", – сказал он с трибуны.

Что этому предшествовало

17 июня 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ветеринарной медицине и благополучии животных (№3318).

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация неоднократно призывала принять соответствующий закон.

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Автор: Анна Нагорная