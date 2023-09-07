Украина передала турецкой стороне предложение о работе "зернового коридора" без России, вопрос обсуждается с ООН.

Озвученные главой Кремля Владимиром Путиным на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом "желания" имеют целью заменить украинское зерно на мировых рынках.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар на пресс-конференции по итогам встречи. Как отметил дипломат относительно результата встречи:"Пока прорыва не произошло".

"На сегодня только выяснена турецкой стороной позиция российской стороны, которая была после визита объявлена - так называемые требования по восстановлению свифта и восстановлению страхования кораблей, которые идут в российские порты. На самом деле это попытка использовать турецкую сторону для продолжения шантажа Украины и международных партнеров. И эти так называемые желания российской стороны, имеют целью заменить украинское зерно на мировых рынках и создать условия для обычного взаимодействия, как это было до войны, словно Россия не начинала эту войну", - сказал Боднар.

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По его словам, до этой встречи позиция украинской стороны была четко доведена турецкой стороне и "тень Украины присутствовала на этих переговорах".

"Мы доказали турецкой стороне, что готовы к возобновлению зерновой инициативы, но ни мы, ни международное сообщество не должны идти навстречу шантажу Российской Федерации. Мы не должны соглашаться на предложения, которые фактически снимают определенное наказание за агрессивную войну против Украины с РФ", - подчеркнул посол.

Боднар сказал, что турецкой стороне было передано предложение по работе "зернового коридора" без России.

"Пока нет окончательного подтверждения. Но корабли уже идут и проходят по территориальному морю Румынии, Болгарии, а также Турции. И проходят без ограничений. На самом деле это рациональный путь", - отметил посол.

По его словам, сейчас продолжается коммуникация между Турцией и ООН по результатам переговоров и с Украиной, и с Россией для того, чтобы выработать согласованные позиции.

"Мы также ожидаем коммуникацию между Украиной и Турцией на высоком уровне, возможно, будет в ближайшие дни, а возможно, в рамках Генассамблеи ООН для того, чтобы понимать, куда мы можем дальше двигаться. Украина будет отрабатывать механизмы, которые будут выгодны для нашей стороны, но не будут препятствовать принципиальной позиции по снятию санкций с России", - сказал Боднар.

Он также подчеркнул, что для Украины важно, что тема "зернового коридора" обсуждалась и сейчас продолжается процесс, который должен привести к определенному решению.

"И здесь конечно должна проявить себя ООН. И быть больше на нашей стороне, а не на стороне агрессора. И мы призываем всех посредников, которые в процессе, и международных партнеров не вестись на этот шантаж и не пытаться давить на нас. Давление должно быть на Россию как на страну-агрессора. И не только по "зерновому коридору", но и по прекращению боевых действий, выводу войск с территории Украины. О чем и говорил президент Эрдоган, говоря, что он готов быть посредником между сторонами конфликта", - отметил Боднар.

Он также сказал, что нельзя говорить о каком-то проявлении слабости Эрдогана в том, что он поехал в Сочи для встречи с Путиным, а не Путин приехал в Турцию. Он напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и глава Кремля опасается выезжать из своей страны.

"Речь идет о необходимости решения вопроса ("зернового коридора" - УНИАН). Диалог с Путиным дает Эрдогану определенные политические дивиденды, в том числе для разговора со странами Запада", - отметил Боднар, уверяя, что Турция из переговоров с Путиным вышла в выигрыше, потому что украинский вопрос был лишь одним из ряда пунктов общения.

Переговоры с Путиным

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 сентября турецкий лидер прибыл в Сочи, где провел переговоры с Путиным. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция стремится возобновить действие Черноморской зерновой инициативы, которая делала возможным морской экспорт зерна из Украины.

На пресс-конференции по результатам встречи Эрдоган фактически встал на сторону Путина и призвал Украину "смягчить подходы" к "совместным шагам" с Россией, чтобы возобновить работу зернового коридора.

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