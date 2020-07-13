Рада одобрила законопроект о распаевании земель госпредприятий

Депутаты одобрили распаевание земель Минэкономики, Минобороны, Национальной академии аграрных наук, Государственной пенитенциарной службы и других госпредприятий

Верховная Рада одобрила законопроект, который предусматривает распаевание земель государственных предприятий и передачу земельных паев под приватизацию работникам и бывшим работникам этих предприятий, а также другим членам громад.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта №3012-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая)" проголосовали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сообщил с трибуны глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, около 600 тыс. гектар земли находятся в пользовании госпредприятий Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства обороны, Национальной академии аграрных наук, Государственной пенитенциарной службы и т. д.

"На этих предприятиях де-факто земля передается в аренду, что по документам скрывается, например, за договорами о совместной обработке земли или подобными схемами", - сказал он.

По словам Сольского, это мешает жителям громад реализовать свое право на получение бесплатного земельного пая от государства.

"Законопроект предполагает, что до 40% земель этих предприятий, при условии, что они идут в приватизацию, распаевываются между работниками и бывшими работниками, а также сотрудниками соцсферы данных населенных пунктов. 20% земель передаются участникам боевых действий на востоке. И не менее 40% передаются на аукционе в аренду", - объяснил депутат.

Он подчеркнул, что принятый в марте 2020 года закон о рынке земли запрещает продажу земель госсобственности, поэтому земли, не подлежащие распаевке, будут переданы исключительно под аренду без права отчуждения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, площадь земель, которая передается в собственность одному лицу, не может превышать 2 га.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

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