Законом предусмотрено увеличение минимального срока аренды под многолетние насаждения до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития виноградарства и садоводства", который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Документ имеет целью создание надлежащих экономических и правовых условий, благоприятных для развития виноградарства и садоводства в Украине", - говорится в сообщении.

Законом предусматривается ряд изменений, в частности расширяется перечень граждан Украины, имеющих право на выкуп земельных участков государственной и коммунальной собственности для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. А также с 2024-го года граждане будут иметь право на выкуп земель по угодьям, которые относятся к многолетним насаждениям, если такие лица не менее трех лет выращивают на указанных земельных участках многолетние насаждения. Вместе с тем, законом предусмотрено увеличение минимального срока аренды под многолетние насаждения до 25 лет.

Госбюджет и поддержка аграриев:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.

Финансовая государственная поддержка фермеров за 2021 год в целом составила 4,67 млрд грн.

10 марта 2021 года Кабинет министров утвердил обновленный порядок предоставления финансовой поддержки для развития в Украине виноградарства, садоводства и хмелеводства.

17 декабря 2021 года Верховная Рада приняла Закон "О стимулировании развития виноградарства и садоводства в Украине".

24 декабря 2021 года в Украине изменили условия кредитования фермеров.