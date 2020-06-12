Минсельхоз США снизил прогноз урожая пшеницы в Украине

Это связано со снижением урожайности из-за засушливых погодных условий на юге страны.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз урожая пшеницы в Украине в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) до 26,5 миллиона тонн, что на 1,5 миллиона тонн, или на 5%, меньше майского прогноза.

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Как отмечается в июньском отчете на сайте USDA, это также на 9% меньше, чем производство пшеницы в предыдущем сезоне, которое достигло 28 миллионов тонн.

Прогноз по экспорту пшеницы из Украины также снижен на 1,5 миллиона тонн - до 17,5 миллиона тонн.

Согласно отчету, снижение урожайности пшеничный полей произошло из-за засушливых погодных условий – особенно в Одессе, на долю которой приходится 8% производства пшеницы.

"Условия для роста растений на начало июня в Одессе самые худшие с 2007 года", - сказано в отчете.

При этом USDA в июньском отчете сохранило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2020-2021 МГ на уровне 39 миллионов тонн, что на 8,6% больше, чем производство кукурузы в предыдущем сезоне. Прогноз экспорта кукурузы из Украины сохранился на уровне 33 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в Укргидрометцентре считают, что майские дожди сформировали условия для рекордного урожая кукурузы в 2020 году.

В этом году Минэкономики ожидает урожай зерновых на уровне 65-68 миллионов тонн.

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