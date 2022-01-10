В Украине намерены ввести налог на сладкие газированные напитки.
Об этом в Telegram заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий.
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"Перед Новым годом предложил депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить вопросы ограничения потребления сладких газированных напитков. Во многих странах мира уже был введен так называемый специальный налог "на сахар". Как результат, производители снижают содержание сахара в напитках, а потребители (особенно дети и подростки) начинают отдавать предпочтение более полезным продуктам", - отметил Радуцкий.
По словам Радуцкого, у общества есть понимание, что употребление сладких газированных напитков вредит здоровью.
"Судя по отзывам в соцсетях и комментариям в СМИ, мое предложение воспринято достаточно положительно. У общества есть понимание, что постоянное употребление сладких газированных напитков вредит здоровью. И это очень хорошо", - отметил Радуцкий.
По его словам, в контексте обсуждения инициативы эксперты поднимают вопрос о том, как планируется тратить собранные средства.
"Моя позиция – львиная часть "сахарного" акциза должна тратиться на программы лечения и профилактики диабета (через увеличение финансирования НСЗУ), а также здоровое питание школьников. Благодаря акцизу мы сможем, например, профинансировать поставки в школы фермерского молока", - подчеркнул Радуцкий.
Акциз на газировку:
- Акциз на сладкие газированные напитки — косвенный налог, вводимый на безалкогольные напитки с определенным содержанием сахара.
- Введение акциза предполагает увеличение налоговой нагрузки на производство сладких безалкогольных напитков, в том числе, газированных.
- По аналогии с акцизами на табачные изделия при введении такого налога декларируется цель оздоровления населения за счет прогнозируемого уменьшения потребления сладких газированных напитков. Как и любой налог, это дополнительный источник для пополнения государственного бюджета.
- Первый в мире акциз на сладкие газированные напитки был введён в Дании в 1930 году. Его отменили в 2013 году из-за заполнения датского рынка газированными напитками, произведенными в соседней Германии и Швеции
- В США два штата ввели акциз на сладкие газированные напитки: Западная Вирджиния (1951) и Арканзас (1992). Введенный акциз никак не позволил уменьшить количество людей с избыточным весом — Западная Вирджиния уверенно занимает 3-е место в стране по количеству людей с ожирением (34,5 %), а Арканзас — 4-е (33,8 %).
- После введения акциза в Мексике закрылись более 30 000 традиционных магазинчиков, в которых под новый налог попало более 50 % ассортимента.
- В Замбии отменили налог на сладкие газированные напитки, введенный в 2001 г., из-за негативного влияния на экономику и отрицательных последствий для потребителей с низким и средним уровнем доходов, который в совокупности с НДС увеличил стоимость газированных напитков на 25 %.