По словам Радуцкого, у общества есть понимание, что употребление сладких газированных напитков вредит здоровью.

В Украине намерены ввести налог на сладкие газированные напитки.

Об этом в Telegram заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий.

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"Перед Новым годом предложил депутатам совместно с экономическими экспертами, диетологами, педагогами, представителями родительских организаций обсудить вопросы ограничения потребления сладких газированных напитков. Во многих странах мира уже был введен так называемый специальный налог "на сахар". Как результат, производители снижают содержание сахара в напитках, а потребители (особенно дети и подростки) начинают отдавать предпочтение более полезным продуктам", - отметил Радуцкий.

По словам Радуцкого, у общества есть понимание, что употребление сладких газированных напитков вредит здоровью.

"Судя по отзывам в соцсетях и комментариям в СМИ, мое предложение воспринято достаточно положительно. У общества есть понимание, что постоянное употребление сладких газированных напитков вредит здоровью. И это очень хорошо", - отметил Радуцкий.

По его словам, в контексте обсуждения инициативы эксперты поднимают вопрос о том, как планируется тратить собранные средства.

"Моя позиция – львиная часть "сахарного" акциза должна тратиться на программы лечения и профилактики диабета (через увеличение финансирования НСЗУ), а также здоровое питание школьников. Благодаря акцизу мы сможем, например, профинансировать поставки в школы фермерского молока", - подчеркнул Радуцкий.

Акциз на газировку: